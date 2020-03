Restano chiuse fino al 15 marzo le scuole e le università della Lombardia. Lo ha deciso, dopo anticipazioni e smentite, il governo, nell'ambito delle misure per contrastare il contagio da Coronavirus nel nostro Paese. In Lombardia le scuole di ogni ordine e grado e le università sono già chiuse da ormai due settimane circa, cioè dal 24 febbraio, quando la Regione emanò una prima ordinanza, di concerto col governo, per contenere le infezioni da Covid-19. La chiusura era poi stata prolungata per un'altra settimana, fino a lunedì 9 marzo. Oggi però il governo, nel nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicato all'emergenza Coronavirus, ha deciso l'estensione del provvedimento a tutta Italia a partire da domani e almeno fino alla metà del mese di marzo. Una decisione che dimostra, se non lo avevano già fatto i dati del contagio, quanto l'epidemia in atto nel nostro Paese sia un problema serio che necessita di essere affrontato con la linea della massima fermezza.

Il governatore Fontana: Confermata la bontà delle nostre decisioni

"Finalmente da Roma a Milano tutti hanno preso consapevolezza di quella che è realmente la situazione – aveva commentato il governatore lombardo Fontana dopo le prime indiscrezioni provenienti dalla Capitale -. Le notizie secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di chiudere le scuole fino a metà marzo confermano che la linea assunta da subito dalla Regione Lombardia era quella corretta, l'unica per fronteggiare davvero il diffondersi del virus. Ora più che mai bisogna remare tutti nella stessa direzione, senza polemiche per tutelare la salute dei cittadini".

Coronavirus: in Lombardia superati i 1500 casi, 55 morti

Sono i numeri a far capire quanto l'epidemia da Coronavirus sia un'emergenza nazionale: nel nostro Paese i casi hanno superato i 2.200 e si sono registrate finora, purtroppo, 79 vittime. La maggior parte dei contagi e delle vittime è concentrata in Lombardia, regione che più delle altre sta pagando le conseguenze dell'epidemia. Nella sola regione sono oltre 1500 i contagi e, stando alle ultime cifre diffuse nella giornata di ieri, sono morte 55 persone.