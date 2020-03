Nelle zone più colpite dall'epidemia di coronavirus in Lombardia ci sono alcuni paesi che risultano stranamente privi di contagi. Tra questi c'è anche Ferrera Erbognone, cittadina di poco più di mille abitanti nel pavese. Per provare a chiarire se si tratta di una casualità o se c'è qualche altra ragione dietro al fatto che la comunità locale è stata finora risparmiata dal virus, i ricercatori dell'Istituto Neurologico Mondino di Pavia hanno avviato uno studio.

Il comune di Ferrera Erbognone non ha nessun contagiato: avviato studio sugli abitanti

L'obiettivo delle analisi avviate – spiega La provincia pavese – è quello di esaminare il sangue delle persone residenti nel comune per individuare la presenza di anticorpi. Ieri il sindaco (e medico) Giovanni Fassina ha fatto diffondere un avviso alla cittadinanza, dopo che è stata firmata una delibera di giunta al riguardo. I residenti potranno prenotarsi fino al 2 aprile per sottoporsi a un esame ematochimico in laboratorio a Sannazzaro.

Il Mondino di Pavia: Potremmo ottenere dati rilevanti da condividere con i virologi

"Abbiamo scelto Ferrera Erbognone – ha spiegato l'amministratore delegato e direttore generale del Mondino Livio Tronconi – perché si tratta di una comunità in cui non si è ancora verificato un caso di contagio da Coronavirus: di conseguenza lo studio di popolazione potrebbe fornirci risultati di una certa rilevanza che poi andranno condivisi con i virologi del Policlinico San Matteo e con il comitato scientifico della Regione Lombardia". In provincia di Pavia sono 1.685 i casi di covid-19 accertati la sera di giovedì 26 marzo.