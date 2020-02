in foto: Il sindaco di Milano Beppe Sala con la t–shirt "Milano non si ferma" (Foto Instagram: Beppe Sala)

Ha fatto realizzare un video. Ha mandato messaggi continui a tutta la cittadinanza che, nonostante l'emergenza da Coronavirus, Milano è forte. E ora, su Instagram, ribadisce il concetto con una nuova t-shirt. "‘Milano non si ferma' e con ago e filo ricama…". Lo slogan utilizzato dal sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala, diventato presto il motto di chi vuole fronteggiare la paura dell'epidemia in corso, è un messaggio forte che nasconde al suo interno un significato più profondo delle sole parole.

Economia in ginocchio e turismo bloccato: i divieti non aiutano

Perché l'economia milanese, in primis, ne sta risentendo. I bar dapprima chiusi per 12 ore al giorno, il timore di andare a lavoro coi mezzi pubblici e la sospensione di tutte le attività d'intrattenimento, tra concerti, eventi sportivi e musei, sta mettendo in ginocchio la città. La crisi però riguarda anche e specialmente l'estero. I Paesi del mondo stanno limitando gli arrivi in Italia, in Lombardia, a Milano. Air Bulgaria ha sospeso i voli da e per la città meneghina sino al 27 marzo. I governi delle nazioni confinanti al Belpaese (e non solo) hanno invitato i propri concittadini a rimandare i viaggi programmati. Il turismo, insomma, ne sta risentendo parecchio. E con il minor numero di soggiorni, a rimetterci sono hotel, ristoranti e tassisti, oltre alle attività sopracitate. Insomma, a rimetterci è Milano e i suoi cittadini. A dare poi un'ulteriore carezza alla città, ci ha pensato TvBoy, regalandole uno dei suoi sticker realizzati con l'arte dello stencil in cui ripropone "il bacio" di Hayez rivisitandolo: i due innamorati sono intenti a baciarsi indossando una mascherina e tenendo in mano l'Amuchina, oggetti simbolo di questa emergenza. Si sa per certo che l'opera è a Milano, ora spetta ai suoi abitanti scovarla.