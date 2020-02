in foto: Un aereo della Bulgaria Air (Foto Facebook: Lebanese Plane Spotters)

Tra gli effetti negativi sull'economia e sul turismo dell'Italia a causa dei numerosi contagi da Coronavirus, fino al 27 marzo bisognerà contare anche lo stop dei voli della Bulgaria Air da e per Milano. La compagnia aerea nazionale bulgara l'ha annunciato con un comunicato apparso sul proprio sito, rimandando la spiegazione proprio ai casi di Coronavirus nel Belpaese. Allo stesso tempo, a causa delle cancellazioni dei voli già programmati, i passeggeri potranno chiedere il rimborso completo dei biglietti o, in alternativa, cambiare la data del viaggio senza essere tassati di costi aggiuntivi.

La virologa Ilaria Capua invita alla calma: Coronavirus meno letale di quanto temevamo

Scrive la virologa Ilaria Capua in esclusiva su Fanpage.it: "Tanto più cresce il numero delle persone infette – o meglio: tanto più scopriamo casi pregressi e passati inosservati – tanto meglio è. Perché vuol dire che il numero degli infetti è maggiore di quanto pensavamo. E il potenziale letale del virus, molto minore". Un pensiero che trova riscontro nei dati sin qui collezionati tra i contagi raggiunti in Italia e i decessi. Questi ultimi, per ora sette, riguardano persone in là con l'età già affette da altre patologie. In generale, il tasso di mortalità del Coronavirus nel mondo si aggira sul tre per cento e si riduce a 0,2 per cento in caso di persone di età tra i 20 e i 40 anni. Non sono invece stati registrati decessi tra i bambini.