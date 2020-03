in foto: Il Governatore Fontana e l’assessore Mattinzoli

Arrivano delle notizie confortanti sullo stato di salute dell'assessore regionale della Lombardia Alessandro Mattinzoli. L'esponente politico è ricoverato da oltre una settimana in ospedale a causa del Coronavirus: dopo essere stato soccorso in un primo momento all'ospedale di Desenzano del Garda, cittadina in cui è nato 61 anni fa, l'assessore allo Sviluppo economico della Lombardia è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia. Proprio dall'ospedale l'assessore aveva inizialmente rilasciato alcune interviste sul suo stato di salute. A Fanpage.it aveva spiegato che stava affrontando la malattia con "spirito buono", ma aveva altresì ammesso come la febbre alta per diversi giorni lo stesse debilitando e di come aveva dovuto ricorrere anche all'ossigeno per curare la sua polmonite.

Il governatore ha rassicurato sulle condizioni dell'esponente della sua giunta

Negli scorsi giorni tuttavia erano giunte notizie su un peggioramento delle sue condizioni di salute: nel corso di una delle consuete conferenze stampa in Regione Lombardia l'assessore al Welfare Giulio Gallera, interpellato in proposito, aveva glissato, alimentando le preoccupazioni. Oggi invece a rassicurare sulle condizioni di salute dell'esponente della giunta lombarda è stato il Presidente della Regione, Attilio Fontana. Intervistato da SkyTg24 il governatore lombardo ha affermato: "L'assessore, dalle notizie che ho avuto, sta meglio".

Anche la collaboratrice del governatore sta bene

Il governatore ha da poco terminato le due settimane di quarantena che si era imposto dopo la notizia del contagio di una sua stretta collaboratrice. Ha rilasciato la prima intervista a Fanpage.it, evidenziando come servano misure ancora più rigide per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Nel corso del collegamento con Skytg24 invece Fontana è tornato anche sulle condizioni della sua collaboratrice: "Sta benissimo, deve solo rimanere isolata ancora alcuni giorni per essere sicura" di non trasmettere il virus.