in foto: Il sindaco di Milano Beppe Sala

Un fondo di mutuo soccorso per aiutare tutti coloro che, a livello economico, stanno pagando il prezzo più alto per via dell'emergenza Coronavirus. Lo ha istituito il Comune di Milano nella giornata odierna, giovedì 12 marzo, all'indomani dell'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha inasprito le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 chiudendo tutte le attività commerciali non essenziali, a parte in pratica generi alimentari, farmacie e poche altre categorie. Il fondo che, come spiega in una nota Palazzo Marino, sarà "destinato ad aiutare coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla situazione che stiamo vivendo e, successivamente, a sostenere la ripresa delle attività cittadine", è aperto a chiunque voglia dare il suo contributo: singoli cittadini, imprese e associazioni. Si aggiunge a uno stanziamento di 3 milioni di euro che è già stato approvato negli scorsi giorni dal Consiglio comunale.

I versamenti al Fondo si possono effettuare sul conto di Intesa Sanpaolo al seguente Iban: IT58G0306901783100000000551. L'istituzione del fondo era stata anticipata dal sindaco Sala nel corso di un video messaggio pubblicato questa mattina su Facebook, nel quale il primo cittadino aveva anche annunciato una nuova ordinanza (dopo quella di ieri che ha sospeso i mercati cittadini e disposto una serie di misure economiche per aiutare i cittadini) che, tra le varie cose, renderà gratuiti i parcheggi in tutta la città sulle strisce gialle e blu.

Dal Comune un percorso telefonico dedicato agli over 65

Oltre al fondo di mutuo soccorso da oggi il Comune di Milano ha attivato anche un percorso telefonico dedicato agli over 65, la categoria di persone più a rischio (ma nessuno è purtroppo immune dagli effetti del virus) per il Coronavirus. Chiamando il centralino del Comune al numero 02.02.02 si potrà accedere al percorso "Milano Aiuta". Dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato, si potranno ottenere informazioni su tutte le offerte che la città ha messo in campo per affrontare l’emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19: centralinisti opportunamente formati informeranno i cittadini di tutte le iniziative del privato sociale e delle aziende, soprattutto del settore farmaceutico, della grande distribuzione organizzata e della somministrazione dei pasti al domicilio, che hanno dato la loro adesione scrivendo all’indirizzo mail Milanoaiuta@comune.milano.it. Tra i servizi già attivi 40 corse giornaliere offerte dalle cooperative Taxiblu e Autoradiotaxi 8585 per accompagnare gratuitamente anziani ad appuntamenti improrogabili, la consegna gratuita dei farmaci con il ritiro delle relative ricette da parte di Lloyds Farmacia e la spesa a domicilio gratuita per gli over 65 offerta da Coop, Conad, Lidl, Md attraverso il circuito di Supermercato24, Amazon Prime now (con spesa minima di 15 euro), Carrefour ed Esselunga.

Tanti cittadini hanno chiesto di diventare volontari di condominio

Oltre alle aziende, sono tanti anche i singoli cittadini che hanno scritto per mettersi a disposizione come volontari: verrà chiesto loro di diventare "volontari di condominio" e aiutare in primis i loro vicini di casa, mettendosi a loro disposizione per andare a fare la spesa per le persone più in difficoltà che abitano nel loro palazzo. Sul fronte dei senza dimora, invece, il Comune garantirà l’apertura dei centri attivi nell’ambito del piano freddo anche di giorno, per far sì che anche chi non ha una casa possa attenersi alle prescrizioni dei vari decreti e limitare le occasioni di potenziale contagio. Emergency garantirà nelle strutture lo screening sanitario degli ospiti, misurando la temperatura e le loro funzioni respiratorie.