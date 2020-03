"Da una parte vedo gente che esce a passeggio e dall’altra vedo persone che non riescono più a respirare. Insomma, basta!" Il monito arriva dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che in un'intervista al Corriere della Sera torna a ribadire il monito già espresso nella giornata di mercoledì. Non c'è più tempo, è necessario rispettare rigidamente le regole o non riusciremo a limitare i contagi e curare i malati. Lo stesso concetto è stato ripetuto dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, intervistato da Repubblica.

Fontana: La situazione brutta, medici e infermieri fanno cose sovraumane

"La situazione è brutta, mi dispiace ma non possiamo girare intorno alla realtà", ha spiegato il governatore al quotidiano di via Solferino. "Nei nostri ospedali ci sono medici e infermieri che stanno facendo cose sovrumane, perché davvero non è immaginabile che una persona possa lavorare in quelle condizioni di stress per così tante ore al giorno per tre settimane consecutive, senza riposare, magari senza nemmeno mai uscire dall’ospedale". Per questo, ha aggiunto, "vorrei che quelli che escono a passeggiare perché vedono una bella giornata di sole provassero a soffermarsi su cosa possa significare dover badare contemporaneamente a quattro, cinque-sei pazienti che faticano a respirare e sono attaccati a un filo di vita".

Gallera: Numeri enormi, chiudere tutto

"Noi lo avevamo chiesto: in accordo con i sindaci, avevamo proposto di chiudere tutto", ha dichiarato Gallera a Repubblica. L'ipotesi, se i dati non miglioreranno, è di fermare "negozi, uffici pubblici, aziende non coinvolte nei servizi essenziali, sport all’aperto". "Valuteremo le curve dei dati tra oggi e domani e faremo una proposta – ha spiegato l'assessore – Siamo ancora di fronte a numeri enormi, a ospedali allo stremo".

In Lombardia 17.713 contagi e 1.959 morti: camion militari trasportano le salme da Bergamo

Il contagio in Lombardia continua ad allargarsi a ritmi preoccupanti. L'ultimo bilancio al 18 marzo è di 17.713 contagi e 1.959 morti. Mercoledì sera a Bergamo una lunga colonna di camion dell'esercito è partita da Bergamo per portare una settantina di salme in altre città, dal momento che le onoranze funebri, il crematorio e il cimitero della città non riescono a gestire tutte le sepolture.