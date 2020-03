in foto: (Immagine di repertorio)

Tra la giornata e la notte di ieri, sabato 14 marzo, 215 persone sono state denunciate tra Milano e provincia per il mancato rispetto dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sul contenimento del Coronavirus. Lo ha reso noto la prefettura di Milano, che ha diramato una nota con il numero totale di persone ed esercizi commerciali controllati dalle forze dell'ordine e il numero di denunce. In totale sono state controllate 4937 persone, sorprese a girare per strada. La gran parte di loro si era spostata per uno dei motivi consentiti dai decreti, ossia comprovati motivi lavorativi e necessità quali fare la spesa e motivi di salute. Per 215 persone è però scattata la denuncia ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, che prevede l'arresto fino a 3 mesi o un'ammenda di poco più di 200 euro. Sei delle persone controllate sono invece state denunciate anche per aver rilasciato false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sulla identità, ai sensi degli articoli 495 e 496 del codice penale.

Controllate anche le attività commerciali

I controlli delle forze dell'ordine hanno riguardato anche le attività commerciali. Complessivamente sono stati controllati 4987 esercizi commerciali. Anche in questo caso la gran parte è risultata in regola con le norme disposte dal governo nei vari decreti sul contenimento dell'epidemia da Coronavirus. I titolari di negozi denunciati ai sensi dell'articolo 650 del codice penale sono stati 19, mentre in 3 casi sono state elevate delle sanzioni amministrative. Non c'è stata invece nessuna sospensione della licenza, come prevede nel caso l'articolo 15 del Decreto legge 14 del 2020.