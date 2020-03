in foto: L’ingresso in Fiera al Salone del Mobile

Alla fine l'annuncio è arrivato: il Salone del Mobile di Milano è stato annullato. In una nota ufficiale gli organizzatori hanno fatto sapere che l'edizione del 2020 a causa della pandemia da coronavirus è slittata al prossimo anno: l'appuntamento dunque è solo rimandato al 2021. Il Salone del Mobile si terrà infatti dal 13 al 18 aprile 2021: "Il perdurare della situazione di emergenza, che si sta espandendo in quasi tutti i Paesi del mondo, ha portato i vertici del Salone del Mobile di Milano alla scelta del rinvio – si legge nel comunicato – le condizioni che avevano indotto lo spostamento da aprile a giugno, annunciato il 25 febbraio, sono completamente cambiate. Si è cercato di mantenere fino all'ultimo la data di giugno per consentire un regolare svolgimento della Manifestazione ma lo scenario che si profila oggi ha subito un mutamento totale e le incertezze per il medio periodo non consentono di confermare lo svolgimento del Salone".

Organizzatori: Decisione dolorosissima

Il Salone del Mobile è un evento di portata mondiale che lo scorso anno è stato visitato da 386mila persone arrivate da 181 paesi. Lo scorso 26 febbraio a pochi giorni dall'inizio dell'emergenza era stato annunciato un primo rinvio a giugno, dal 16 al 21, decisione presa da Federlegno Arredo in accordo con il sindaco Giuseppe Sala. Ora la decisione di rimandarlo al prossimo anno. "Non mi sarei mai immaginato di doverlo fare, non mi sarei mai immaginato che fossimo costretti a sospendere l'edizione 2020 del Salone del Mobile Milano e a rimandarla al 13-18 aprile del 2021 – ha scritto Emanuele Orsini, presidente Federlegno Arredo, su Facebook – si tratta di una decisione dolorosissima, prima di tutto per il contesto drammatico in cui avviene. In secondo luogo perché rinviamo di un anno la manifestazione del design più importante al mondo: un evento internazionale unico, simbolo dell'eccellenza del Made in Italy, con 400mila buyer provenienti da tutto il mondo e con l'adesione entusiasta di un'intera città".