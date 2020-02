Rinviato, ma non annullato. Il Salone del Mobile è un evento di portata mondiale che lo scorso anno è stato visitato da 386mila persone arrivate da 181 paesi. Con tutte le iniziative connesse rappresenta uno dei cuori pulsanti dell'economia milanese e non poteva rischiare di saltare all'ultimo momento o andare in scena in tono minore per l'emergenza coronavirus. Ecco perché la decisione di rinviarlo a giugno, dal 16 al 21, presa da Federlegno Arredo in accordo con il sindaco Giuseppe Sala, non è una resa al contagio, ma un tentativo di guardare avanti già da ora.

Coronavirus e incertezza: rinviato il Salone del Mobile

Dopo gli eventi degli ultimi giorni era impossibile confermare l'evento nel mese di aprile. Una folla oceanica riempie ogni anno i padiglioni di Rho Fieramilano e, anche se tutti si augurano che l'allerta sarà almeno in parte rientrata da qui a due mesi, non ci sono certezze e chi investe deve essere sicuro che il Salone venga portato a termine. Nella serata di martedì, dopo una riunione del Consiglio di amministrazione di Federlegno Arredo Eventi a cui ha partecipato anche Beppe Sala, è arrivata la notizia del rinvio "visto il perdurare dell'emergenza sanitaria". "La conferma della manifestazione, fortemente appoggiata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, – hanno spiegato gli organizzatori in una nota – consente alle imprese, chiamate a un'importante prova di responsabilità, di presentare il proprio lavoro già finalizzato al pubblico internazionale che attende l'appuntamento annuale con il Salone del Mobile. Milano quale punto di riferimento della creatività e del design".

Il messaggio di Sala: Milano deve andare avanti

"Milano deve andare avanti, non si deve diffondere il virus della paura e della sfiducia", è l'appello del sindaco di Milano nel video messaggio con il presidente di Federlegno Arredo Emanuele Orsini e Claudio luti, presidente del salone del mobile. Al governo e agli albergatori il primo cittadino ha chiesto di "avere molta attenzione nel determinare il prezzo delle camere".