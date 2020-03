in foto: Il procuratore di Milano Francesco Greco

La procura di Milano ha bloccato fino a fine emergenza coronavirus le autopsie negli ospedali per "ragioni di sicurezza": la decisione è stata comunicata attraverso una specifica circolare dal procuratore di Milano Francesco Greco. Nella nota si legge che ad oggi non ci sarebbero le condizioni giuste per effettuare questo tipo di esame: l'unica sede in cui potrebbero essere svolti gli esami "nelle condizioni socio sanitarie attuali" è l'ospedale Sacco, che però secondo il procuratore è già "oberato".

Non vi è spazio sufficiente alla conservazione delle salme

Nella circolare interna inoltre viene esposto anche un secondo problema che avrebbe portato a questa decisione, ovvero quello della "conservazione delle salme" che risulta difficile perché le struttura preposte sono a "rischio di saturazione". Dunque non verranno più effettuate autopsie a Milano, salvo alcune eccezioni, come casi di omicidi volontari: negli altri casi i pm dovranno disporre le restituzioni delle salme alle famiglie o all'autorità sanitaria.

Milano seconda provincia in Lombardia per contagi

Intanto questa mattina l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha annunciato che otto moduli del nuovo ospedale Fiera Milano sono quasi pronti: potranno ospitare ognuno circa sette pazienti che potrebbero essere accolti nella struttura già alla fine della prossima settimana. Il progetto inizialmente voleva ben 500 posti così come presentato dalla regione Lombardia: ad oggi l'obiettivo è creare nei 22mila metri quadrati dei Padiglioni 1 e 2 della Fiera circa 250 posti letti. Sarà una sorta di estensione del Policlinico di Milano, un reparto a sé dell'ospedale che sarà gestito proprio dalla struttura e che avrà a lavorare al suo interno un team di oltre mille persone tra medici e infermieri. Questo potrebbe alleggerire di molto il peso che oggi hanno i pronto soccorso degli ospedali della città di Milano (e provincia) che nell'ultimo bollettino di ieri domenica 29 marzo conta 8.329 casi positivi.