in foto: Militari impegnati nell’operazione Strade sicure (LaPresse)

Sta proseguendo come prima a Milano l'operazione dell'Esercito italiano "Strade sicure", nonostante l'emergenza legata al Coronavirus. Lo ha riferito all'agenzia di stampa Ansa il generale Michele Cittadella, comandante militare dell'Esercito della Lombardia. La rassicurazione del generale arriva dopo la notizia di un caso di Coronavirus all'interno dell'Esercito: si tratta di un ufficiale residente a Cremona, ma che era in servizio presso la Caserma Santa Barbara di Milano, nel centro della città: "Nessuno è più risultato positivo ai tamponi", hanno spiegato i militari della caserma, commilitoni dell'ufficiale e come lui impegnati nell'operazione di pattugliamento dei luoghi simbolo del capoluogo lombardo, dal Duomo alla Darsena.

Il militare era assente dalla settimana scorsa

Il militare risultato positivo al Covid-19 è un ufficiale di 39 anni. Già da mercoledì della scorsa settimana era assente dal servizio: si trovava nella propria abitazione e quando ha avvertito i primi sintomi ha avvertito il numero di emergenza. Dopo aver segnalato il proprio malessere è stato eseguito il tampone faringeo che ha confermato la positività al contagio. Per l'ufficiale è stata predisposta la massima tutela e, a titolo precauzionale, la “sorveglianza sanitaria” per il tutto il personale che lavorava con lui nella struttura del capoluogo lombardo. I timori erano infatti che uno dei colleghi con sui il militare era entrato in contatto nei giorni scorsi potesse essere stato contagiato: timori che però al momento sembrano essere stati fugati.

Coronavirus, Lombardia la regione più colpita

La Lombardia è la Regione italiana più colpita dal Coronavirus. Sono 212 i casi in regione, dove si sono registrati anche sei morti sui sette totali: si trattava di anziano con un quadro clinico già molto compromesso. Nel Milanese sono 3 i casi segnalati finora, mentre la provincia più colpita è quella di Lodi, dove si trova uno dei due focolai (con epicentro tra Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda e altri sette piccoli comuni).