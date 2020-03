Come annunciato ieri da Fanpage.it, da oggi il servizio dei mezzi Atm nella città di Milano subisce una riprogrammazione. Dopo le nuove misure restrittive inserite dal governo nel decreto per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia, arrivano i primi interventi anche a livello locale: i mezzi di trasporto infatti non sono stati fermati né rimodulati ma Milano ha deciso di ridurre le corse di quasi tutti i mezzi.

A partire da oggi venerdì 13 marzo e fino a mercoledì 25 marzo cambiano dunque gli orari di metropolitana e mezzi di superficie: nello specifico, solo per la giornata di oggi le linee metropolitane seguiranno l'orario del sabato con treni aggiuntivi nell'ora di punta, i bus e i filobus seguiranno l'orario feriale mentre i tram seguiranno l'orario del sabato.

A partire da domani invece e fino al 25 marzo, le linee metropolitane seguiranno dal lunedì al sabato l'orario festivo con l'aggiunta di treni solo nell'ora di punta. Il servizio inizierà dunque alle ore 6. Per quanto riguarda bus, filobus e tram, questi seguiranno dal lunedì al sabato l'orario festivo; le linee suburbane 130, 132, 140, 352, 423, 424, 431, 705, 707, 783, 901 seguiranno dal lunedì al sabato seguono l'orario del sabato; la linea Milano-Limbiate dal lunedì al sabato svolge il servizio con bus (linea 165).Per quanto riguarda la rete notturna, sono sospese sia le linee in servizio da domenica a giovedì (NM1, NM2, NM3, N25, N26, N90, N91) sia quelle in servizio nelle notti di venerdì e sabato (N42, N50, N57, N80, N94, N15, N24, N27). La domenica sarà attivo il servizio festivo sull'intera rete, sospese le linee notturne della notte precedente.

Infine gli Atm Point rimarranno chiusi fatta eccezione per quelli di Cadorna e Duomo. Chiusi anche gli Sportelli Area B e C. "Stiamo svolgendo pulizie straordinarie quotidiane dei mezzi in circolazione, dai sostegni ai sedili a tutte le superfici di contatto – fa sapere Atm – ma la collaborazione di ogni cittadino è fondamentale per fronteggiare l’emergenza.