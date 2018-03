Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere perché non è riuscito a evitare che sulle sue pagine social apparissero foto e video che lo ritraggono dopo la sua scarcerazione da San Vittore. E la sua ex moglie, Nina Moric, sembra proprio non intenzionata a volerlo aiutare. Anzi: dopo la pubblicazione della notizia relativa alla richiesta del sostituto procuratore generale Antonio Lamanna, che ha chiesto di revocare l'affidamento terapeutico provvisorio di cui Corona beneficia dallo scorso 21 febbraio, la showgirl e modella croata ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post in cui accusa l'ex marito e sottolinea un'altra presunta violazione di Corona ai rigidi divieti impostigli dal magistrato di sorveglianza Simone Luerti.

Moric: Corona ha un trattamento di favore.

"Sia ieri che oggi le maggiori testate giornalistiche hanno riportato la notizia che Corona tornerà in carcere, subito una schiera di cretini urla allo scandalo – ha scritto su Facebook Nina Moric – Nonostante io lo vorrei finalmente presente nella vita di mio figlio riconosco che contro di lui non c’è nessun accanimento, ma addirittura secondo me ha un trattamento di favore. Aveva un semplice obbligo di non frequentare estranei, di non divulgare foto e di non usare i social. Dopo un'ora dal suo rientro a casa era con estetista, parrucchiera e fidanzata a pubblicare foto. Ad altri detenuti vi assicuro che queste cose non vengono perdonate". La Moric, a corredo del proprio post, ha pubblicato anche la foto incriminata, pubblicata su Instagram.

I video incriminati sono stati modificati con la scritta staff.

Nel frattempo i video incriminati sono stati modificati con la scritta staff, un sotterfugio che però potrebbe non essere sufficiente. Il divieto di utilizzo dei social network non riguarda solo Corona: il giudice gli aveva imposto di evitare di diffondere immagini o di autorizzare altri (come può essere lo staff) alla diffusione. Corona, comunque, potrebbe anche ricevere una semplice diffida: era già accaduto nel luglio 2016, quando era in affidamento in prova, dopo che su alcuni mezzi di informazioni apparvero le foto delle sue effusioni hot con la fidanzata Silvia Provvedi.