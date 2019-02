Si è data a spese pazze con la carta di credito intestata alla zia di un amico. Il tutto all'insaputa della proprietaria della tessera elettronica che credeva che qualcuno le avesse clonato la carta. In realtà però una ragazza di 17 anni di Caronno Pertusella (Varese) si era semplicemente fatta dare dal nipote della proprietaria i dati della carta di credito che il giovane utilizzava saltuariamente. Una volta in possesso dei codici la 17enne, una studentessa, nel giro di meno di un mese avrebbe speso oltre diecimila euro. Gli episodi contestati sono avvenuti a Cornaredo, in provincia di Milano. Le spese pazze includono vestiti firmati, accessori di marca, perfino – segno dei tempi! – follower acquistati sui social network per aumentare la visibilità dei post pubblicati dalla 17enne. E tra le varie spese c'è anche quella che alla fine ha tradito la ragazzina: la prenotazione per una stanza di un motel di Saronno per la sera di San Valentino.

I carabinieri hanno scoperto la 17enne e un amico in una stanza di motel

La titolare della carta di credito già in precedenza aveva sporto denuncia ai carabinieri di Cornaredo segnalando le spese che lei non aveva effettuato: i militari dell'Arma hanno notato la prenotazione al motel e così la sera del 14 febbraio si sono presentati nella struttura. Nella stanza prenotata hanno trovato la 17enne in compagnia di un 18enne, entrambi originari di Caronno Pertusella. Alla vista dei carabinieri la ragazza ha subito confessato di essere la responsabile delle spese pazze fatte con la carta della zia dell'amico, ignaro di tutto. La giovane, che ha anche restituito ai carabinieri tutta la merce acquistata illecitamente, adesso è stata denunciata con l'accusa di utilizzo indebito di carta di credito.