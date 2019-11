Momenti di paura nella serata di oggi, venerdì 22 novembre, a Cormano, nella provincia di Milano. Un incendio si è sviluppato in un appartamento sito al primo piano di un edificio che sorge in via Vincenzo Bellini. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, che si sono adoperati per domare le fiamme: in via precauzionale, 15 persone sono state evacuate dallo stabile. Fortunatamente, il rogo non avrebbe fatto registrare feriti né intossicati: sul luogo sono giunti, ad ogni modo, i sanitari del 118, oltre ai carabinieri. Non sono ancora state rese note le cause che hanno generato l'incendio, sulle quali indagano i militari dell'Arma e i vigili del fuoco.

Drammatico quanto invece accaduto nella notte a Milano, in via Alzaia Naviglio Grande, dove due fidanzati sono morti proprio a causa di un incendio che si è sviluppato nel loro appartamento: le vittima sono Rosa Capurso, 27 anni e Luca Manzin, 29. Nella casa dei due fidanzati, un corto circuito al quadro elettrico ha fatto generare il rogo: le fiamme si sono sviluppate proprio all'ingresso della casa, davanti alla porta, l'unica via di fuga, non lasciando scampo a Rosa e Luca, che sono tragicamente deceduti, uccisi dalle inalazioni.