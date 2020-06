Incidente nella notte sulla strada provincia Padana Superiore dove, all'altezza di Corbetta, paese alle porte di Milano, un uomo di 40 anni ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava schiantandosi a terra. Era da poco passata la mezzanotte di oggi, giovedì 18 giugno, quando il motociclista, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo fuori strada col suo mezzo. La chiamata d'aiuto all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivata circa a mezzanotte e mezza.

Portato in codice rosso al Niguarda per un trauma cranico

Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Gli operatori sanitari hanno soccorso l'uomo le cui condizioni sono parse sin da subito molto gravi a causa di un trauma cranico. Stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dove è ora ricoverato. Sul luogo dell'incidente si sono presentati anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno effettuato i primi rilievi, escludendo, per il momento, che il motociclista sia stato tamponato o travolto da altri veicoli. I militari, stando alla prima ricostruzione, avrebbero accertato che la moto ha sbandato da sola, provocando lo sbalzo dell'uomo che è atterrato rovinosamente sull'asfalto.

Ragazzo di 26 anni morto in un incidente nel Bresciano

Solo ieri, ad Azzano Mella, paese in provincia di Brescia, un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un tragico incidente registratosi all'alba sulla strada provincia IX. L'allarme è scattato alle 6.30, quando i soccorritori del 118 hanno ricevuto la chiamata d'aiuto. Giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne. Uscito indenne dall'incidente, invece, il conducente dell'altro veicolo interessato. L'uomo di 56 anni non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.