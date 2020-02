in foto: (Immagine di repertorio)

Bloccati per ore sui binari tra le stazioni di Bollate Nord e Garbagnate Milanese, nella provincia meneghina, i passeggeri del convoglio di Trenord 865 partito da Milano Cadorna alle 17.32 con destinazione Cadorna, dove sarebbe dovuto arrivare alle 18.07. Da quanto risulta dalle prime informazioni, il treno avrebbe colpito un ostacolo sui binari e, in seguito all'impatto, si sarebbe fermato. Come confermato successivamente da Trenord, il convoglio ha effettivamente urtato delle lamiere: l'impatto ha causato la rottura della condotta dell'aria che impedisce la ripartenza del treno. L'azienda riferisce – è stato comunicato anche a bordo ai passeggeri – che è partita una locomotiva da Novate per trainare il treno: per adesso, i passeggeri sono bloccati a bordo, dal momento che non è possibile farli scendere dal convoglio sui binari. Sul posto anche la Polizia Ferroviaria, che sta tenendo sotto controllo la situazione: da quanto si apprende, i passeggeri sono al sicuro e l'impatto è stato minimo e non ha provocato feriti.

Dopo circa due ore, finalmente, l'annunciata locomotiva da Novate è arrivata e il convoglio fermo è stato trainato alla stazione di Bollate Centro, dove è arrivato intorno alle ore 20: da qui, i passeggeri hanno potuto prendere un altro convoglio e proseguire verso la propria destinazione: sulla linea si segnalano ritardi fino a 20 minuti.