Adesso le aggressioni a controllori e capitreno non avvengono più (solo) a bordo, ad opera dei passeggeri, ma anche dei loro congiunti che li aspettano in stazione. È quanto avvenuto ieri a Cremona: un ferroviere di 54 anni, dipendente di Trenord, è stato aggredito e picchiato da un pizzaiolo cremonese, che in questo modo si sarebbe vendicato di un presunto torto fatto dal ferroviere a sua moglie e a suo figlio. La donna e il bimbo, un ragazzino disabile di 10 anni, ieri erano partiti da Roma in treno per tornare a casa a Cremona. Arrivati alla stazione Centrale di Milano in ritardo, i due hanno cercato di prendere lo stesso la coincidenza per Cremona, anche se le porte del convoglio erano già chiuse. La donna ha iniziato a picchiare i pugni sui vetri, chiedendo al controllore di far salire lo stesso lei e il figlio. Il dipendente Trenord ha fatto presente che per far salire a bordo il ragazzino serviva uno speciale sollevatore che lui era obbligato a utilizzare: procedura evidentemente impossibile da espletare con il treno ormai in partenza. La donna però non ha voluto sentire ragioni: è salita sul treno e ha caricato, a quanto pare da sola, il figlio in carrozzina sul convoglio.

Sembrava essere finita lì: e invece la donna ha telefonato al marito, raccontandogli quanto accaduto. L'uomo ha atteso l'arrivo del convoglio in stazione, poi ha chiesto al 54enne se fosse lui il controllore: alla risposta affermativa è scattata la violenta aggressione a calci e pugni, interrotta solo dall'intervento di altri viaggiatori. Alla fine il 54enne è stato trasportato in ospedale in codice verde ed è stato medicato per le contusioni riportate. L'aggressore, invece, è stato identificato dai carabinieri e potrebbe essere denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio. A causa dell'aggressione al capotreno, infatti, il convoglio su cui il 54enne viaggiava, che era diretto a Mantova, è stato soppresso e sostituito da un altro treno.