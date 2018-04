Un cittadino egiziano di 29 anni, residente fino agli scorsi giorni a Milano, è stato espulso dall'Italia. Ne ha dato notizia il ministero dell'Interno, spiegando che il 29enne è stato rimpatriato per "motivi di sicurezza dello Stato". Nello specifico il cittadino egiziano è risultato essere in contatto su Facebook con due foreign fighter, entrambi di nazionalità marocchina. Il primo, che risiedeva a Milano prima di partire per la Siria e andare a combattere tra le fila dell'Isis, lo Stato islamico, aveva individuato il 29enne come un "soggetto incline al compimento di azioni individuali, in ragione della sua visione radicale dell'Islam e del suo sostegno ideologico all'autoproclamato stato islamico". Un potenziale "lupo solitario" che, dopo essere stato indottrinato, avrebbe (il condizionale è d'obbligo) potuto compiere qualche attacco terroristico sul nostro Paese. Dalle indagini della polizia il 29enne è risultato essere in contatto anche con un altro foreign fighter, anche lui marocchino e molto verosimilmente morto in Siria tra il febbraio e il marzo del 2016, nel corso dei combattimenti nella città di Homs.

Sono 35 le espulsioni di estremisti religiosi dall'inizio dell'anno

Secondo quanto riferito dal Viminale, il 29enne è stato rimpatriato con un volo diretto a Il Cairo e decollato dall'aeroporto di Malpensa, su provvedimento firmato direttamente dal ministro Marco Minniti. Con la sua arrivano a 35 le espulsioni eseguite dall'inizio dell'anno e riguardanti estremisti religiosi. I provvedimenti in tal senso ammontano a 272 dal primo gennaio del 2015.