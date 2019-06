Una tragedia dai risvolti ancora misteriosi ha scosso ieri due paesi, Grumello del Monte nel Bergamasco e Saviore dell'Adamello, in provincia di Brescia. Nicola Boldini, 38enne consigliere comunale del paesino bresciano, è stato trovato morto all'interno della sua auto, ferma a bordo di una strada. A riportare la notizia è stato il quotidiano "Bresciaoggi". Il cadavere di Boldini è stato scoperto ieri attorno alle 14 in via Brescia a Grumello del Monte: alcuni passanti hanno notato il 38enne all'interno della vettura e vedendo che non dava segni di vita hanno subito chiamato i soccorritori. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica: per il 38enne però non c'era ormai più niente da fare.

Nicola Boldini era stato eletto da poco consigliere comunale

Nicola, detto Nic, era nato a Breno il 29 luglio del 1980 ed era un impiegato di banca. Oltre alla sua professione coltivava da anni la passione per la politica: tra il 2004 e il 2014 era stato vice sindaco e assessore al Bilancio di Saviore dell'Adamello. Nello stesso paese, alle recenti elezioni comunali di domenica 26 maggio, si era ricandidato con la lista "Il Comune che vorrei". Lui e i suoi compagni di lista sono però stati sconfitti dalla sfidante Serena Morgani, ma Nicola era stato eletto da pochi giorni consigliere d'opposizione. Su Facebook è ancora visibile una foto in cui Boldini si rivolge ai suoi elettori spiegando cosa avrebbe fatto se fosse stato eletto. Sulla sua morte adesso indagano i carabinieri del comando: non è ancora chiaro se il decesso sia dovuto a cause naturali o ad altre cause.