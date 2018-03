Una persecuzione costante e preoccupante, concretizzatasi anche nell'invio di 130 messaggi in un solo giorno, tutti per chiedergli la stessa cosa: foto e video hot o proposte a sfondo sessuale. La vittima di questo martellamento è un ragazzino di soli 16 anni residente a Milano, che aveva conosciuto il proprio stalker su un social network, Instagram. Da lì la conoscenza virtuale tra i due si era spostata su un altro social network, la popolare chat di messaggistica Whatsapp. L'adolescente, infatti, aveva commesso l'imprudenza di pubblicare il proprio numero di telefono su Instagram. Dopo i primi apprezzamenti lo stalker del ragazzino aveva iniziato a fare richieste sempre più pesanti. L'adolescente, spaventato da quell'atteggiamento, era arrivato perfino a non andare a scuola per paura di vederselo comparire davanti. A un certo punto, però ieri, dopo l'ennesimo contatto, il ragazzino ha trovato il coraggio di raccontare quanto stava accadendo alla madre. I due, insieme, si sono così presentati in questura.

Chi è lo stalker che perseguitava il ragazzino.

Dopo che l'adolescente ha raccontato ai poliziotti la sua disavventura sono partite subito le indagini. Anche mentre il telefonino del ragazzo era nelle mani degli investigatori, che stavano raccogliendo materiale probatorio, il suo stalker ha continuato a mandargli proposte sessuali e richieste di foto hot. Grazie alla sua insistenza gli agenti sono facilmente riusciti a organizzare un appuntamento con l'uomo in zona Lambrate, a Milano. Non appena lo stalker è uscito da un portone della zona è stato arrestato. In manette con l'accusa di stalking è finito un ragazzo di 21 anni, cittadino kosovaro con precedenti specifici che risalgono al 2016. Quando gli agenti lo hanno bloccato ha detto: "Ho sbagliato, è un vizio e ci sono ricascato". Per il sedicenne è stata la fine di un incubo.