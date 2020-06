Beppe Sala di nuovo candidato sindaco a Milano per le Comunali 2021? Quella che per l'attuale primo cittadino è un'ipotesi, che verrà confermata o meno solo dopo l'estate, per il suo ex assessore Pierfrancesco Majorino, attuale eurodeputato del Partito democratico, è praticamente una certezza. Lo ha scritto lo stesso Majorino su Facebook, commentando un articolo del settimanale Panorama che ipotizzava una "staffetta" tra Sala e l'ex assessore alle Politiche sociali in vista delle prossime elezioni amministrative. "Da giorni su qualche giornale della destra e con qualche aggiunta di interventi sui social si fa girare ‘sta storia – ha scritto Majorino -. Ogni tanto con commenti maligni nei miei confronti. Ma dovete mettervi tutti comodi. Sala si ricandida e a Milano vinciamo le elezioni anche nel 2021".

Majorino sfidò Sala alle primarie per le Comunali 2016

Majorino, che prima delle Comunali del 2016 sfidò lo stesso Sala durante le primarie del centrosinistra, ha anche escluso che saranno altre primarie a individuare il candidato sindaco per il 2021. "Il candidato sarà uno e non passerà dalle primarie. Perché ora fa il sindaco", ha risposto a un'utente che ha commentato il suo post. E in merito a un suo possibile coinvolgimento nella politica comunale e nazionale ha scritto un laconico: "Sto bene dove sto". Da Strasburgo e Bruxelles però Majorino non ha mai smesso di interessarsi delle vicende locali, soprattutto lombarde e milanesi. Durante la pandemia la sua è stata una voce critica molto presente soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'emergenza Covid-19 da parte di Regione Lombardia e la strage di anziani che si è verificata all'interno delle case di riposo, le residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Chissà se l'interessamento dell'ex assessore sarà il preludio per un suo ritorno a Milano o un primo passo verso altre arene, come il Pirellone: in politica non si può mai sapere.