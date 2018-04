in foto: Una spranga (Immagine di repertorio)

Il vento di follia e violenza che ieri sera spirava a Milano e nell'hinterland – dove si sono verificate rapine e accoltellamenti, con due vittime – non ha risparmiato nemmeno la Brianza. A Meda il protagonista di un grave episodio di cronaca è stato un italiano di 43 anni. Ieri sera attorno alle 20 l'uomo, molto probabilmente sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente, è sceso in strada, nei pressi di via Zara, completamente nudo e armato di una spranga. Con il bastone metallico ha aggredito due uomini che ha incontrato per strada, senza alcun motivo apparente. Le vittime sono un 72enne e un 60enne, entrambi residenti nella stessa zona in cui abita l'aggressore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno, ma il loro arrivo non è servito per placare il 43enne. L'uomo ha prima danneggiato con la spranga sei auto parcheggiate: poi, nel tentativo di sfuggire ai militari dell'Arma, si è gettato nel vano box di un condominio, precipitando nel vuoto per circa quattro metri.

Alla fine è stato proprio il 43enne a riportare le conseguenze più serie: l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo, dove è ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico riportato nella caduta. Il 43enne è piantonato dai carabinieri, in quanto si trova in stato di arresto per aggressione e danneggiamenti. I due uomini aggrediti sono stati entrambi soccorso da due ambulanze del 118 e trasportati all'ospedale di Desio: le loro condizioni non destano però particolari preoccupazioni, entrambi sono stati soccorsi in codice verde.