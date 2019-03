Nuova famiglia record a Como, dove sabato scorso mamma Lidia ha partorito il suo undicesimo figlio all'ospedale Sant'Anna. "Filip, fiocco celeste, sta bene, è nato con parto naturale come tutti gli altri figli della coppia e pesava 3.890 chilogrammi" comunica l'ospedale. La mamma, 39enne, e il papà Ionel Chindea, 45enne, residenti a Lurate Caccivio, nel Comasco, hanno accolto la nascita del loro nuovo bimbo con grande commozione e tenerezza, pronti a presentarlo al resto della loro numerosa famiglia. Ad attenderlo a casa emozionati ci sono i suoi sei fratelli e quattro sorelle, pronti a prendersene cura a seconda dell'età di ciascuno, aiutando la mamma e a giocarsi insieme: Emanuel di 19 anni, Samuel di 18, Abel di 17, David di 16, Abigail di 14, Cristina di 12, Sara di 10, Daniel di 7, Beniamin di 5 e Marta di 4. Si tratta del secondo caso di genitori di famiglie record che a distanza di pochi giorni hanno dato alla luce un nuovo figlio.

Como, mamma Claudia partorisce l'undicesimo figlio a 38 anni

Il parto di Filip è avvenuto a distanza di pochi giorni da quello di Giuditta, undicesima figlia di mamma Claudia e papà Diego, nata il 27 febbraio scorso di poco più di tre chili all'ospedale Valduce di Como. La coppia, 38 anni lei, 41 lui, sposati da 17 anni, hanno altri 10 figli, 7 maschi e 3 femmine. Al telefono, a poco più di un giorno dal parto, Claudia ci ha raccontato della sua famiglia che definisce normalissima: "Non ho fatto nulla di straordinario, so che molti mi guardano come se fossi un'aliena, ma io ho semplicemente accolto i figli che ci sono stati mandati".