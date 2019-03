in foto: La famiglia di Claudia e Diego

Si chiama Giuditta, pesa poco più di 3 chili ed è nata mercoledì alle 22.04 all'ospedale Valduce di Como. Una nascita che oltre ad essere un lieto evento per i suoi genitori è anche un piccolo record visto che la piccola è l'undicesima figlia di mamma Claudia e papà Diego. I due, 38 anni lei, 41 lui, sposati da 17 anni, hanno infatti altri 10 figli, 7 maschi e 3 femmine, il più grande dei quali ha 16 anni e frequenta il terzo anno di liceo. Al telefono, a poco più di un giorno dal parto, Claudia ci racconta della sua famiglia che definisce normalissima: "Non ho fatto nulla di straordinario, so che molti mi guardano come se fossi un'aliena, ma io ho semplicemente accolto i figli che ci sono stati mandati", spiega mamma Claudia con voce serafica.

Siamo una famiglia come tante tra momenti felici e difficoltà

La loro è una vita fatta di quotidianità, tra scuola, compiti, litigi tra fratelli e pomeriggi al parco, una famiglia nella quale non manca nulla, dall'affetto ai bisogni dei dieci (ora undici) figli che sono stati educati anche a dare una mano in casa: "Sicuramente i nostri figli non avranno tutto, come spesso accade nelle famiglie numerose, ma è anche giusto che sia così – spiega Claudia – è giusto che si dicano dei no, fa parte dell'educazione e della crescita dei figli, in particolare in questo periodo storico". Una famiglia che spesso è stata oggetto di grande generosità da parte di conoscenti e non della Valle Intelvi dove vivono, che spontaneamente in passato, magari in momenti di difficoltà, li hanno aiutati: "Dove non arrivano le contingenze arriva il cuore della gente", spiega la 38enne.

Ho semplicemente accolto i figli che ci sono stati mandati

Claudia non si sente speciale, si sente una donna come tante, che ha accettato i doni che le sono stati fatti, i doni, come chiama i suoi figli. Una donna che vive la sua felicità attraverso i propri figli e l'essere mamma, senza rinunciare ad essere moglie: "Una volta all'anno io e Diego ci prendiamo un weekend per noi", l'unico momento nel quale sono da soli. Per il resto il silenzio in casa forse è poco ma l'amore è tanto e, anche se si definisce una mamma come tante, qualcosa di straordinario in fondo in lei c'è.