in foto: Alcune delle giacche contraffatte sequestrate dalla guardia di finanza

Quasi 13mila giubbotti falsi di note marche sono state sequestrati dai finanzieri, in collaborazione con i funzionari doganali, al valico di Como-Brogeda, tra Svizzera e Italia. Erano contenuti in un tir proveniente dall'Ungheria e diretto a Napoli, uno degli oltre tremila che ogni giorno attraversano il confine. Il capoluogo campano era dunque pronto per essere invaso da migliaia di capi d'abbigliamento contraffatti che sarebbero stati immessi sul mercato e avrebbero fruttato circa un milione e 200mila euro. Le giacche erano contenute in 317 cartoni: 12.130 pezzi sembravano riconducibili al marchio “Napapijri”, mentre 840 pezzi presentavano caratteristiche in termini di disegno, forma e colore, del tutto simili a quelle del marchio "Blauer". I militari delle Fiamme gialle di Ponte Chiasso si sono subito insospettiti, ipotizzando che le giacche potessero essere contraffatte. I periti dei rispettivi marchi, immediatamente contattati, hanno confermato i sospetti dei finanzieri, che hanno così provveduto al sequestro dell'intero carico e alla denuncia dell'autista dell'autoarticolato, un cittadino ucraino.