Como, bambino di otto anni in vacanza con gli scout prova ad accendere un falò e resta ustionato

Un bambino di otto anni, originario di Cremona, è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Buzzi di Milano. Mentre era in vacanza con un gruppo scout a Como è rimasto ustionato nel tentativo di accendere un fuoco con del liquido infiammabile. Il ritorno di fiamma lo ha investito procurandogli ustioni al volto e in altre parti del corpo.