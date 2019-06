Un bimbo di nove anni ha rischiato di morire per annegamento all'interno della piscina comunale di Cantù, in provincia di Como. Il bambino stava facendo il bagno poco prima delle 11 di oggi, martedì 18 giugno, quando si è sentito male. È stato immediatamente soccorso dal personale medico del 118 e gli sono state praticate le manovre di rianimazione. Sul posto sono arrivate due ambulanze in codice rosso. Il piccolo dopo i primi soccorsi è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cantù e poi in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: secondo quanto si apprende le sue condizioni sarebbero gravissime.

Rianimato con il defibrillatore a bordo vasca

Stando a quanto riferito dai testimoni, il ragazzino era arrivato con un gruppo dell'oratorio di Cantù e stava giocando con alcuni amici quando ha perso i sensi. Uno dei bagnini della struttura ha notato che il bambino faticava a stare a galla e si è subito tuffato per portarlo fuori dalla piscina. Sul posto gli è stato quindi praticato il massaggio cardiaco ed è stato rianimato con un defibrillatore. Poco dopo l'incidente sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù che dovranno ricostruire quanto accaduto. Solo qualche giorno fa una bambina di quattro anni è morta a seguito di un malore causato da una congestione. L'incidente è avvenuto in provincia di Varese: la piccola era nella vasca da bagno quando è improvvisamente svenuta dopo essere diventata cianotica. Trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è morta dopo quasi due giorni di agonia. I genitori hanno avviato le pratiche per l'espianto degli organi.