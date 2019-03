in foto: Pattuglie della polizia stradale (Foto di Massimo Sestini)

Stava vagando a piedi lungo l'Autostrada A9 Como-Milano, vicino al casello di Como Grandate, quando a un certo punto ha attraversato la carreggiata. Così un uomo, la cui identità non è ancora stata rivelata, è stato travolto da un'auto in transito. L'incidente stradale, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto ieri sera pochi minuti prima delle 22. Sul posto sono intervenute la polizia stradale di Novate, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Resta da capire cosa ci facesse il pedone in autostrada

Spetterà adesso alla polizia stradale capire cosa ci facesse il ferito a piedi in autostrada. Stando a quanto accertato finora, si tratterebbe di un giovane di nazionalità straniera che potrebbe aver scavalcato le recinzioni già diversi minuti prima dell'incidente: alla Polstrada erano infatti giunte già in precedenza diverse segnalazioni di un pedone sull'autostrada. L'uomo si trovava sulla carreggiata in direzione Milano quando, nel tratto tra la barriera di Grandate e l'uscita per Fino Mornasco, ha deciso di attraversare: l'automobilista che stava sopraggiungendo fortunatamente non viaggiava a velocità elevata e questo, pur non impedendo l'impatto, ne avrebbe minimizzato le conseguenze. Dopo l'incidente l'autostrada è rimasta momentaneamente chiusa in direzione Milano per consentire le operazioni di soccorso.