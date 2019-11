in foto: L’ottica Quercetti & Vanzina, aperta nel 1841 (da Facebook)

È un negozio di ottica e prodotti fotografici aperto nel 1841, ben prima dell'unità d'Italia, la bottega storica più antica tra le ultime 60 premiate dal Comune di Milano. Questa mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino il sindaco Beppe Sala e l'assessore al Commercio Cristina Tajani – alla presenza anche del presidente Club imprese storiche di Confcommercio Alfredo Zini e di Marco Accornero, segretario generale dell’Unione artigiani della Provincia di Milano – hanno conferito il prestigioso riconoscimento – che consiste in una tarda in ottone disegnata da Bob Noorda e una pergamena – alle attività commerciali attive da almeno 50 anni nel medesimo settore merceologico e che hanno mantenuto, del tutto o in parte, i caratteri costruttivi, decorativi e di interesse storico o architettonico.

Sala: Riconoscimento alla piccola imprenditorialità milanese

Sono questi due, difatti, i criteri fondamentali richiesti per entrare nel novero delle botteghe storiche: un elenco che comprende, con quelle premiate oggi, 549 attività commerciali che spaziano in diversi settori: "A Milano si è sempre trovato di tutto e il merito è di questi negozianti che hanno resistito con il loro carico di storia, di affidabilità e prossimità per cinquanta e più anni. A loro il nostro grazie più sincero", ha difatti sottolineato il sindaco Sala, spiegando che premiare queste botteghe significa "dare un riconoscimento alla piccola imprenditorialità milanese, nata talvolta in tempi difficili, durante la guerra e appena dopo, ma che ha contribuito a rendere questa città, in ogni momento, viva e cordiale e fornita di ogni bene merceologico".

Tra le botteghe premiate ristoranti, bar, chioschi, macellerie e altri negozi di vicinato

La più antica tra le ultime botteghe storiche premiate, l'Ottica Quercetti, ha aperto in realtà ben prima di tutti i conflitti mondiali. Così come un marchio storico per gli appassionati di pipe, Savinelli (aperto nel 1876), il ristorante La Magolfa nell'omonima via (aperto nel 1892), il negozio di articoli elettrici, idraulici, casalinghi Arnaldo Castelli, aperto nel 1902, quello di calzature G. Turci (1907) e la merceria Mariotti, aperta nel 1914. Negozi che come ha sottolineato l’assessore Tajani "sono il simbolo della vivacità commerciale milanese capace di coniugare tradizione e innovazione" e "sono diventate parte integrante della storia e della vita del quartiere, della città e di ognuno di noi". Tra le botteghe storiche premiate vi sono ristoranti (da Giacomo, Bice, La Cantinetta), pasticcerie e bar (Sant'Ambroeus, Martesana, Falterona, Bar Quadronno) e perfino chioschi che vendono polli: è il caso dello storico Giannasi in Porta Romana, oggi uno dei chioschi di prodotti gastronomici più famosi di Milano. Molto presenti tra le botteghe storiche i negozi di vicinato, come panifici, macellerie e negozi di casalinghi e cartolerie: attività commerciali che in alcuni casi hanno accompagnato la vita di diverse generazioni di milanesi.

L'elenco completo delle 60 botteghe storiche premiate dal Comune di Milano

Di seguito l'elenco completo delle botteghe storiche premiate, con l'anno di avvio dell'attività, il settore merceologico e l'indirizzo.