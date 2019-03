in foto: Immagine di repertorio

Tragedia a Comezzano, piccolo paese in provincia di Brescia. Un ragazzo di 17 anni è morto suicida la scorsa notte. Il drammatico gesto è avvenuto all'interno della sua abitazione, dopo una serata trascorsa con gli amici. Sono stati i famigliari del ragazzo a fare la drammatica scoperta domenica mattina. Nell'abitazione della famiglia sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori che hanno cercato di salvare la vita al giovane: purtroppo però non c'era ormai più niente da fare. Colpiscono le circostanze di un dramma che non sarebbe stato annunciato da nessun indizio, da nessun malessere particolare da parte del ragazzo, descritto come una persona sorridente e allegra. Il giovane aveva trascorso il sabato sera assieme agli amici in un locale a Castelcovati. Tornato a casa ha deciso di compiere l'estremo gesto.

In corso le indagini dei carabinieri

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, ovviamente molto delicate date le circostanze e anche data la minore età del giovane. Si vuole solo cercare di capire se nelle ultime ore di vita del 17enne possa essere accaduto qualcosa di imprevisto che abbia spinto il giovane a decidere di togliersi la vita. Il 17enne era un ragazzo come tanti: a gennaio aveva lasciato la scuola (frequentava la seconda superiore) per iniziare a lavorare. Comprensibilmente sotto choc i famigliari, così come tutta la comunità del paese di Comezzano-Cizzago.