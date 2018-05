Colpo di fulmine a bordo di un tram di Milano: "La notte del 9 maggio, sei sceso qui. Eravamo sul 33, occhi blu e orecchino mi hai lanciato un bacio. Dove sei?". Questo il testo di un cartello apparso sul muro di un palazzo in zona Città studi, a Milano. A fotografarlo e poi a pubblicare l'annuncio amoroso su Instagram è stata la giornalista e scrittrice Daniela Faggion, che abita nella zona. La Faggion ha spiegato di essere intervenuta per aiutare l'innamorata/o a rintracciare il suo principe azzurro, dal momento che il cartello risultava affisso su un muro completamente ricoperto da altri avvisi: "Come speri che mister occhi blu possa vedere questo cartello?", ha scritto la Faggion su Instagram. A spingere la donna a intervenire e fare da cupido tra i due potenziali amanti è stata anche la "beata sfacciataggine di chi ha apposto il messaggio", che in un'epoca dominata da smartphone e social network si è affidato alla potenza del vecchio passaparola e della "civiltà di carta". Paradossalmente, però, adesso sono proprio i social network che potrebbero aiutare chi ha affisso il cartello a rintracciare la persona che ha visto sul tram, e che a quanto pare gli ha trafitto il cuore. L'interessato non deve fare altro che presentarsi al Lume – un collettivo studentesco che si trova in viale Vittorio Veneto, a Milano – mercoledì 16 maggio. Chissà se alla fine sarà amore oppure solo una "tranvata", parafrasando il famoso film del 1991 diretto e interpretato da Massimo Troisi.