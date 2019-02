in foto: Il messaggio lasciato dalla ragazza al cinema Beltrade

Colpo di fulmine al cinema. Accade a Milano, nella sala del Beltrade di via Nino Oxilia. Domenica 3 febbraio una ragazza che stava assistendo alla proiezione del film Cold war delle 18 si è imbattuta in uno spettatore misterioso che evidentemente l'ha molto colpita. Sul momento la ragazza non ha trovato il coraggio di fermarlo e di scambiare quattro chiacchiere con lui, ma il desiderio di incontrarlo di nuovo è stato così forte che la giovane ha escogitato un sistema per cercare di rintracciarlo. La ragazza ha infatti affidato allo staff del cinema Beltrade un messaggio poi trascritto su un foglio di carta, con alcune informazioni utili a rintracciare lo spettatore misterioso.

L'identikit dello spettatore misterioso

Si tratterebbe di un uomo tra i 38 e i 45 anni, che era seduto nella quinta fila partendo dal fondo della sala, sulla sinistra rispetto allo schermo. Il misterioso spettatore ha la barba e, forse, gli occhi chiari. I due si sono incrociati quando l'uomo si è alzato "con molta gentilezza" per consentire alla ragazza di andare a prendere il cappellino. Una circostanza che probabilmente l'interessato ricorderà. La foto col messaggio della ragazza è stata condivisa sulla pagina Facebook del cinema Beltrade, il cui staff ha commentato: "Questa ancora ci mancava". Il cinema adesso farà da tramite: chi si dovesse riconoscere nella descrizione e fosse interessato a incontrare la ragazza può inviare un messaggio. Tanti i commenti sotto al post, per lo più di persone colpite dal romanticismo della storia, anche se naturalmente non mancano gli scettici: d'altronde l'amore può fare sognare, ma anche piangere.