Così blu, probabilmente, le acque del fiume Seveso non lo erano state mai. Non era però indice di purezza dell'acqua, ma dell'esatto opposto. Il fiume, già indicato come uno dei più inquinati d'Europa, da ieri si è colorato di blu scuro a causa dello sversamento nelle sue acque di circa 1000 litri di colorante. La sostanza, tecnicamente pigmenti/coloranti concentrati, è finita nel fiume a causa della rottura di un tubo in un'azienda di Senna Comasco (Como) che si occupa di arti grafiche, stampa e fotografie. Attraverso la rete fognaria il colorante è arrivato prima nel depuratore di Carimate, sempre nel Comasco, da dove poi è finito nelle acque del Seveso: "Rispetto alla colorazione del fiume Seveso si informa che la società che gestisce il depuratore di Carimate ‘Sud Seveso Servizi Spa' ha comunicato l’avvio delle verifiche rispetto alla colorazione delle acque dovute, a loro giudizio, allo sversamento nella rete fognaria, a nord del depuratore, di pigmenti/coloranti concentrati", è scritto in una nota dell'ufficio Ambiente, ecologia e lavori pubblici del Comune di Seveso.

A dare l'allarme alcuni cittadini di Paderno Dugnano.

Ad accorgersi per primi della strana colorazione delle acque del fiume sono stati alcuni abitanti di Seveso, Paderno Dugnano e altre cittadine attraversate dal fiume, che hanno dato l'allarme anche sui social network: "Mi spiegate perché nella giornata d'oggi il Seveso era di colore blu?… (non è un fotomontaggio…altra gente se ne è resa conto oggi)", ha chiesto ad esempio una cittadina di Seveso. Lo sversamento è stato poi confermato dalla polizia provinciale di Monza, che dopo le numerose segnalazioni dei cittadini ha effettuato i primi sopralluoghi lungo il corso del fiume, certificando la presenza del colorante. Le acque dell'insolito colore blu intenso sono state notate anche nei territori delle province di Monza e Milano attraversate dal fiume,