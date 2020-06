in foto: (Immagine di repertorio)

Dramma questa mattina a Colonno, paese che si affaccia sul lago di Como. Un uomo è stato trovato morto in via Natale Cazzaniga, sul lungolago del piccolo paese in provincia di Como. L'Azienda regionale emergenza urgenza riferisce che il macabro ritrovamento è stato segnalato attorno alle 10: sul posto sono stati inviati in codice rosso gli equipaggi della Croce rossa di Menaggio a bordo di un'automedica e di un'ambulanza ma per l'uomo non c'era ormai più niente da fare, a parte constatarne il decesso. La vittima è un uomo di 63 anni, che è stato identificato ma la cui identità non è ancora stata resa nota. Il cadavere era vicino alla sua abitazione, riverso per strada, tanto che le motivazioni della richiesta di intervento del 118 riferivano in un primo momento di una caduta.

Le indagini affidate a carabinieri e polizia locale

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri di Menaggio e il comandante della polizia locale di Tremezzina. Si dovrà adesso cercare di capire cosa sia accaduto e appurare le cause della morte. Nessuna pista al momento è esclusa, compresa quella probabilmente più plausibile: e cioè che l'uomo possa aver accusato un malore che lo ha fatto finire per terra. Resta in questo caso da stabilire se sia stato il malore, o la successiva caduta, a causare il decesso del 63enne, la cui scomparsa ha suscitato profonda commozione nel borgo che conta poco più di 500 abitanti.