A pochi giorni dalla giornata per l'eradicazione della violenza contro le donne, da Cologno Monzese, in provincia di Milano, arriva il racconto di un'aggressione che solo per puro caso non è stata l'ennesima tragedia. Un uomo di 38 anni, a quanto pare con gravi problemi di gelosia e non solo, ha preso a pugni la compagna 34enne una volta tornata a casa, dopo averla perseguitata con decine di messaggi mentre era al lavoro. Quando in casa è arrivata la sorella della donna, una 39enne, l'uomo ha estratto da un cassetto una pistola e ha minacciato entrambe di morte, puntando l'arma verso i loro volti. Nonostante il pericolo, la 39enne è riuscita a reagire: ha strappato l'arma dalle mani dell'uomo e l'ha fatta cadere a terra. La pistola è stata poi raccolta dalla sorella che, nella concitazione della fuga, avrebbe fatto partire accidentalmente dei colpi per fortuna non andati a segno. Il trambusto ha portato qualcuno, forse i vicini, ad allertare i carabinieri: i militari della compagnia di Seregno sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo, un pregiudicato che era in affidamento in prova ai servizi sociali di Cologno. La pistola è stata recuperata: era stata rubata a Torino nel 1984. Il 38enne dovrà adesso rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e possesso di armi.