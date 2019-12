in foto: (Immagine di repertorio)

Un lupo italiano di sesso femminile è stato ritrovato morto nella giornata di sabato 7 dicembre sulla provinciale 345 all'altezza di Collio, in provincia di Brescia. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'animale sia stato travolto e ucciso da un'auto nella notte di venerdì 6 dicembre. Gli agenti della polizia provinciale di Vestone hanno effettuato gli accertamenti del caso, prelevando muco e saliva dalla bestia riversa a terra. La carcassa è stata sequestrata per poi essere trasferita e messa a disposizione dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna di Brescia, affinché possano essere effettuate le analisi necessarie per ricostruire le cause del decesso.

Il caso del lupo cecoslovacco

A ottobre, sempre nel Bresciano, un cane lupo cecoslovacco era stato trovato senza vita sotto un albero, con un profondo taglio alla giugulare provocato con ogni probabilità da una lama molto affilata. Teatro del macabro episodio il piccolo comune di Saviore dell'Adamello, in Val Camonica. In quell'occasione le cause del decesso erano apparse chiare fin da subito, per le evidenti lesioni che presentava lungo tutto il corpo. Un caso differente rispetto a quello di Collio, dove si sta ancora tentando di definite la dinamica di quanto accaduto, per capire se la morte del lupo sia stata provocata da un incidente o da un'azione premeditata. L'ipotesi più accreditata è quella di un investimento, ma si continua a indagare per cercare di arrivare alla verità.