Un misterioso killer di cani spaventa gli abitanti di Saviore, nel Bresciano, dopo che un cane lupo cecoslovacco è stato trovato senza vita con un profondo taglio alla giugulare, provocato con ogni probabilità da una lama affilata. A Saviore dell'Adamello, un paese di 900 abitanti della Val Camonica adesso serpeggia la paura tra le persone che hanno animali domestici. Il cadavere del cane sgozzato è stato rinvenuto sotto un albero non troppo distante dall'abitazione in cui è stato ucciso.

Cane sgozzato a Saviore dell'Adamello: paura in paese

Secondo le prime ricostruzioni, il misterioso killer di animali avrebbe agito in uno dei pochi momenti in cui il cane non era legato. Dopo essersi introdotto all'interno di una proprietà privata ha brutalmente ucciso il lupo, utilizzando con ogni probabilità un metodo simile a quello usato per lo sgozzamento delle pecore. Un fatto grave che sta tenendo con il fiato sospeso tutto il paese.

Le ipotesi: vendetta o intimidazione

Da quanto trapela dalle forze dell'ordine, quello del cane lupo cecoslovacco sgozzato non è il primo caso in cui un animale morto viene ritrovato dalle parti di Saviore dell'Adamello. I carabinieri forestali indagano su quanto accaduto: le piste che stanno seguendo fino a questo momento sono quelle di una possibile vendetta o di un segnale di intimidazione. Gli indizi a disposizione sono pochi, intanto la famiglia proprietaria del cane ucciso ha sporto denuncia. Gli abitanti di Saviore dopo quello che è successo faranno più attenzione a non lasciare incustoditi i loro animali, che potrebbero diventare le prossime vittime di qualche sadico che si diverte a trucidare chi non ha la possibilità di difendersi.