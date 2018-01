in foto: Domenico Bettineschi (Facebook)

Da domenica 7 gennaio non si hanno più notizie di Domenico Bettineschi, 43enne artigiano residente a Colere, in provincia di Bergamo. L'uomo era uscito di casa a bordo della sua auto per recarsi a Grezzago, nel Milanese. Da allora, però, i suoi famigliari non hanno più avuto sue notizie. Lunedì Domenico non si è presentato al lavoro: i parenti, informati, si sono subito allarmati e hanno presentato denuncia di scomparsa, lanciando al tempo stesso un appello su Facebook: "Questo è Domenico, mio marito – ha scritto sul social network la moglie dell'uomo, Renata Capitanio – tanti lo conoscete personalmente e tanti lo conoscete per i miei post… non ho più sue notizie da domenica alle 17.30 … vi prego condividete e aiutatemi a trovarlo è il mio punto di riferimento senza di lui sono persa … grazie a tutti spero si risolva tutto ma è troppo che non ho notizie".

Al momento della scomparsa Domenico indossava un giubbotto tipo piumino di colore verde, scarpe nere e pantaloni verde chiaro. L'uomo si è allontanato su una Renault Clio nera targata Ez919yk. Nella foto diffusa dalla moglie Domenico ha i capelli brizzolati e la barba. Chiunque dovesse avere sue notizie può contattare le forze dell'ordine o lasciare uan segnalazione alla nostra testata al numero 346.2640378.