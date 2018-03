in foto: (Immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale a Cislago, in provincia di Varese. Poco prima delle 11, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, una donna di 81 anni che si trovava alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro un albero. L'incidente è avvenuto in via Don Luigi Vismara: non ci sarebbero a quanto pare altri veicoli coinvolti. La Fiat 500 della donna ha sbattuto con violenza contro la pianta che si trovava a lato della strada. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118. L'anziana è stata soccorsa in condizioni disperate ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Saronno. I medici però non sono riusciti a salvarle la vita: la donna è morta poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi anche i carabinieri della compagnia di Saronno. Accertato il mancato coinvolgimento di altri veicoli, resta da capire per quale motivo l'anziana alla guida abbia perso il controllo della propria utilitaria: tra le possibili cause un malore improvviso o una distrazione. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima.

Tanti gli anziani vittime di incidenti stradali dall'inizio dell'anno

Negli scorsi mesi in Lombardia altre persone anziane erano rimaste vittime di incidenti stradali: nella maggior parte dei casi, tuttavia, si è trattato di pedoni travolti e uccisi da auto. Tra i diversi casi, uno dei più tragici riguardò un 89enne investito e ucciso dal suv guidato da un pirata della strada in via Michelino da Besozzo, a Milano. Il conducente del mezzo, un 44enne che scappò senza fermarsi a prestare soccorso, venne individuato e arrestato con l'accusa di omicidio stradale.