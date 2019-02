Tragedia domestica nella notte tra venerdì e sabato a Ciserano, in provincia di Bergamo. Una donna di 88 anni, Ernestina Turini, è morta a seguito dell'incendio della sua abitazione in via Bachelet. A condividere il tragico destino dell'anziana anche i suoi animali domestici, un gatto e un cane. A causare l'incendio, stando a quanto hanno ricostruito i vigili del fuoco, sarebbe stato probabilmente un cero lasciato acceso. Dalla candela le fiamme si sono propagate a un divano e al resto dell'abitazione nella quale l'anziana viveva da sola con i suoi due amici a quattro zampe. La donna avrebbe provato a mettersi in salvo andando nel bagno e aprendo l'acqua della doccia, ma è stata uccisa dalle esalazioni del rogo. Anche i suoi due animali domestici sono morti intossicati.

A scoprire la tragedia i vicini

Ad accorgersi della tragedia sono stati, nel pomeriggio di sabato, alcuni vicini di casa. Gli inquilini dello stabile hanno notato che dalla porta dell'abitazione dell'anziana usciva dell'acqua e hanno chiamato i pompieri. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti era però ormai troppo tardi: in casa hanno trovato il cadavere della donna e anche i due animali morti. Probabile che l'incendio dell'abitazione si sia estinto da solo, non prima però di aver causato l'intenso fumo rivelatosi mortale per l'88enne e i suoi animali domestici. L'anziana era nota in paese anche perché madre di un consigliere comunale.