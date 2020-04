in foto: Immagine di repertorio

Cinquanta persone sono state denunciate a Cinisello Balsamo, paese alle porte di Milano, per aver festeggiato la Pasqua ortodossa all'interno di una chiesta copta del comune. In via Marconi, infatti, l'ampio gruppo di fedeli si è ritrovato per celebrare la resurrezione di Cristo, una settimana dopo i Cristiani, non curandosi delle limitazioni in vigore che vieta assembramenti di ogni sorte.

Denunciati i fedeli, un responsabile e tre preti

L'episodio è stato registrato nella serata di ieri, domenica 19 aprile, verso le 20.30. A quell'ora, i carabinieri hanno ricevuto la chiamata di richiesto intervento a causa dell'assembramento delle persone nel luogo religioso di Cinisello. Entrati in chiesa, i militari hanno dapprima chiesto l'interruzione della funzione per poi identificare e denunciare i presenti per inosservanza delle indicazioni delle autorità. Tra loro sono stati segnalati, oltre ai fedeli, anche il responsabile religioso della chiesa e tre preti copti.

Ragazzi organizzano una festa in una Rsa abbandonata

Tra coloro che violano il decreto governativo secondo cui si può uscire di casa solo per reperire beni di prima necessità o per motivi di salute, vi è anche una decina di ragazzi che durante il weekend appena concluso hanno organizzato una festa all'interno di una casa di riposo abbandonata a Prevalle, in provincia di Brescia. I residenti, infastiditi dai rumori e dal loro egoismo, hanno avvisato subito i carabinieri che sono intervenuti mettendo fine al party. I nove ragazzi, che si credono appartenenti ad una gang locale, hanno tutti fra i 17 e i 22 anni e sono stati denunciati sia per violazione del decreto che per violazione del domicilio.