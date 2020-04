Incuranti delle norme anti coronavirus hanno organizzato una festa di compleanno all'interno di una ex casa di riposo abbandonata. Un party con musica a tutto volume e alcol improvvisato nella Casa Albergo Villa Merici di Prevalle, nel Bresciano. Ma i residenti della zona hanno sentito il rumore e hanno chiamato i carabinieri.

Festa e musica nella ex casa di riposo abbandonata: denunciati 9 ragazzi

Arrivati sul posto, i militari della stazione di Nuvolento hanno trovato nove ragazzi fra i 17 e i 22 anni che stavano facendo baldoria. Secondo quanto riportato da Il giornale di Brescia avrebbero tutti precedenti e farebbero parte di una gang. Sono stati denunciati per il mancato rispetto del divieto di assembramento, ma anche per violazione di domicilio. La ex Rsa, da tempo disabitata, è di proprietà della suore Orsoline.

Il dramma delle Rsa in Lombardia

La scelta di una ex casa di riposo per organizzare una festa proibita assume contorni quasi beffardi se considera la tragedia che le strutture per anziani della Lombardia stanno vivendo, con migliaia di ospiti deceduti in seguito al dilagare del virtus. Una strage di anziani su cui ora indagano diverse procure. La guardia di finanza ha acquisito documenti negli uffici di Regione Lombardia.

Casi in calo, ma l'epidemia a Brescia non è finita

Nella provincia di Brescia, uno dei territori più colpiti dalla pandemia, i casi accertati di covid-19 sono arrivati a 11.576 (in aumento di 212 nella giornata di ieri). La situazione pare in lento miglioramento, come nel resto della regione, ma il contagio non è finito e le autorità continuano a chiedere il massimo rispetto delle regole. A Milano nelle ultime ore sono state denunciate 4 persone che erano uscite di casa pur essendo positive al tampone e in isolamento. In totale nel capoluogo lombardo sono state 596 le multe nell'ultima giornata di controlli da polizia, carabinieri e vigili.