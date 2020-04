in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata ieri sera, domenica 26 aprile, in Lomellina, a Cilavegna, dove un bambino di 13 mesi è rimasto gravemente ferito a seguito di un'ustione procurata con l'acqua bollente. Il piccolo del paese in provincia di Pavia è stato soccorso dai sanitari del 118, a Sant'anna, da un elicottero che lo ha portato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove c'è un grande centro ustionati. Sul luogo dell'incidente domestico sono arrivati anche i carabinieri, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il bimbo risulta essere ricoverato in gravissime condizioni.

Dramma a Colico: morti due ragazzi di 18 e 19 anni

Ieri sera, a Colico, in provincia di Lecco, si è consumato un altro dramma: due ragazzi di 18 e 19 anni sono morti dopo essere stati trovati in fin di vita in una casa. I soccorsi, arrivati con un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso, non sono riusciti a salvarli. I due sarebbero rimasti vittime di un mix di alcol e droghe assunto durante un festino nell'abitazione in cui i loro cadaveri sono stati rinvenuti e nel quale c'erano anche due ragazze, che hanno dato l'allarme. Secondo una prima ricostruzione, la chiamata di aiuto è partita poco dopo le 21 quando i due ragazzi sono andati presumibilmente in arresto cardiocircolatorio. Dalle prime informazioni filtrate, i quattro si sarebbero resi protagonisti di un festino a base di alcol e droga, rivelatosi poi fatale per i due giovani.