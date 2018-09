in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale questa mattina a Segrate, vicino Milano. Un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion. La vittima era in sella alla sua bicicletta sulla strada provinciale Cassanese. Poco prima delle 10, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo è stato investito per cause da accertare dal mezzo pesante mentre percorreva una rotatoria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Per il ciclista 76enne, purtroppo, non c'è stato niente da fare: i paramedici ne hanno potuto solo constatare il decesso. Il conducente del camion, un uomo di 44 anni, è stato invece soccorso per lo choc dovuto all'incidente. Spetterà adesso ai vigili urbani di Segrate, giunti sul luogo dell'investimento per i rilievi del caso, ricostruire la dinamica dell'episodio per accertare eventuali responsabilità del conducente del mezzo pesante. Resta il dramma dell'ennesimo incidente mortale che coinvolge un ciclista sulle strade milanesi: l'ultimo caso all'inizio di agosto in via Ferrari, a Milano, quando un 64enne è stato travolto da un'auto pirata. L'uomo, purtroppo, è deceduto dopo due giorni di agonia.