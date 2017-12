in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale a Gaggiano, nel Milanese, sulla strada provinciale 38. Nel primo pomeriggio di ieri un uomo di 47 anni, che stava percorrendo in bicicletta la strada, è stato investito da un camion guidato da un 49enne. Non è ancora stata chiarita con esattezza la dinamica: sembra che il ciclista stesse attraversando un incrocio in sella alla propria bici quando è stato travolto dall'autocarro. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le condizioni del 47enne sono apparse subito critiche: l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è ricoverato in pericolo di vita: nell'incidente ha urtato con violenza la testa. Nessuna conseguenza invece per il 49enne alla guida del camion. Spetterà ai vigili urbani del consorzio dei Fontanili accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

La notte prima un incidente mortale a Paderno Dugnano.

Si tratta del secondo grave incidente in poche ore: il 26 notte a Paderno Dugnano un 29enne è morto dopo che l'auto in cui si trovava assieme a un familiare (miracolosamente illeso) si è ribaltata più volte dopo essersi scontrata frontalmente contro un'altra vettura. In questa circostanza sembra che a causare l'incidente sia stata l'alta velocità e il fondo stradale reso viscido dalla pioggia.