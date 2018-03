in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale questa mattina a Buccinasco, in provincia di Milano. Poco dopo mezzogiorno un furgone di un corriere espresso ha travolto una donna di 30 anni, che stava pedalando sulla sua bicicletta. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto in via Lario attorno alle 12.30. Sul posto l'Areu ha inviato in codice rosso un'automedica e un'ambulanza. I soccorritori della Croce rossa di Buccinasco hanno prestato le prime cure alla trentenne, apparsa subito in condizioni critiche: la donna è stata successivamente trasportata d'urgenza all'ospedale San Carlo, dove purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale

La dinamica dell'incidente è adesso al vaglio della polizia locale di Buccinasco, che ha effettuato i rilievi del caso e ha ascoltato i testimoni: l'episodio è infatti avvenuto in una strada trafficata, a poca distanza dalla sede del Comune. Secondo quanto ricostruito finora la ciclista e il furgone stavano viaggiando nella stessa direzione: non è chiaro se la donna sia caduta prima che il veicolo sopraggiungesse oppure in seguito all'urto del furgone. Il conducente del veicolo si è fermato a prestare i primi soccorsi, ma non è riuscito ad arrestare subito la sua corsa: avrebbe dunque trascinato per alcuni metri la povera ciclista, come testimoniano anche gli effetti personali della donna, sparpagliati per diversi metri lungo la strada. Quando è stata soccorsa la donna non era cosciente: non ha mai ripreso conoscenza nonostante i disperati tentativi da parte dei paramedici del 118. Non si conosce ancora l'identità della vittima: si tratterebbe di una cittadina romena.