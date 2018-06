in foto: Immagine di repertorio

Brutale aggressione, nella notte tra venerdì e sabato, nel cuore di Milano, nella centralissima piazza Duomo: intorno alle 2, un ragazzino di soli 15 anni è stato picchiato da due venditori ambulanti. Non sono ancora note le cause dell'aggressione, probabilmente scattata per futili motivi legati ad una compravendita tra il minorenne e i due uomini, trentenni, originari del Bangladesh: fatto sta che, improvvisamente, gli ambulanti hanno colpito il 15enne con un pugno al volto, per poi colpirlo con la fibbia di una cintura.

Il ragazzino è stato soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale San Paolo, dove per fortuna non gli sono state riscontrate gravi ferite. In piazza Duomo sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno denunciato a piede libero i due venditori ambulanti per lesioni personali in attesa che si faccia luce sulla vicenda e si definisca la loro posizione.