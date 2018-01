Ha provato a utilizzare la tecnica del "cavallo di ritorno", ma gli è andata male. Un ragazzo di 21 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di estorsione dopo aver chiesto soldi a un commerciante in cambio della restituzione del suo portafogli, che gli era stato rubato negli scorsi giorni. L'episodio è avvenuto a Melegnano, in provincia di Milano. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, il ragazzo negli scorsi giorni ha utilizzato un profilo falso per contattare su Facebook il legittimo proprietario del portafogli, un commerciante di 45 anni residente a Melegnano. Il ragazzo gli ha chiesto mille euro per restituirgli il maltolto, minacciando anche di svaligiare l'abitazione del 45enne utilizzando i codici dell'allarme trovati nel portafogli.

All'appuntamento si sono presentati i carabinieri.

Il commerciante derubato non si è perso d'animo: ha subito avvisato le forze dell'ordine, ma nel frattempo ha continuato a mantenere i contatti col malvivente. Il 45enne, su suggerimento dei militari dell'Arma, ha quindi finto di sottostare al ricatto, fissando un appuntamento con il 21enne. Nel luogo e alla data prefissata, però, anziché il commerciante si sono presentati i carabinieri, che hanno arrestato l'estorsore. Il 21enne è risultato essere irregolare sul territorio italiano: resta adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria di Lodi.